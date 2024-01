Sfida finale di lettura per gli alunni e le alunne della V D e della 2° H, classi vincitrici delle fasi eliminatorie, ieri nell’aula Confucio del liceo classico e linguistico “Leopardi” di Macerata. Studenti e studentesse si sono fronteggiati nella sfida finale sul libro di Stefano Conti :”Io sono l’imperatore”. Ha vinto la 2°H del Liceo linguistico che si è aggiudicata il primo premio in libri, gentilmente offerti dalla scuola con la collaborazione della libreria Del Monte.

L’autore ha proposto ai ragazzi e alle ragazze domande specifiche ed approfondite sul suo testo, un giallo archeologico sulla figura di Giuliano l’Apostata. L’iniziativa, promossa dal Liceo e dall’Aicc, ha come scopo quello di avvicinare i ragazzi e le ragazze al piacere della lettura e di stimolarli ad un approccio critico ed approfondito ai testi.

La mattinata si è conclusa con un dibattito tra gli alunni, le alunne e l’autore che si è mostrato pronto e disponibile a rispondere alle numerose domande. Una bella iniziativa in cui la competizione e la cultura si sono incrociate in un modo nuovo ed originale.