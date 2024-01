Un piccolo prodigio della danza, il giovanissimo Gioele Sabbatinelli ad un passo dall’Accademia Teatro alla Scala. Undici anni e una passione per la danza che inizia ad appena 5 anni. Una scoperta: da quel momento il piccolo Gioele sperimenta, si allena, lascia indietro giochi e balocchi per ballare. Una passione che l’ha spinto lontano e portato ieri a superare l’audizione a Milano. Ora manca solo un tassello, un mese di prova e sarà dentro la prestigiosissima scuola di danza. Prima di lui un altro talento locale, Edoardo Caporaletti, è partito da Montecosaro ed è arrivato a calcare il palcoscenico al fianco della divinità della danza Roberto Bolle. E chissà che anche il giovane Gioele non possa ripercorrere le stesse orme e arrivare lontano. Ieri all’audizione il piccolo Gioele ha sbaragliato ballerini provenienti da tutta Italia e con la sua determinazione è riuscito a colpire la giuria. Ad accompagnarlo i genitori Giuliano e Lina che hanno sempre assecondato e sostenuto il figlio nella realizzazione del suo obiettivo. Gioele è allievo della scuola di danza Effort di Giosy Sampaolo da quando ha 5 anni e da sempre ha mostrato grande versatilità, dalla danza classica alla moderna. Ieri ha sostenuto un esame tecnico e uno fisico ed è stato selezionato. Prossima tappa ora a Giugno quando dovrà superare il mese di prova e iniziare il suo percorso da etoile.