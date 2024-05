In occasione della Giornata mondiale delle api che ci celebra oggi, torna Loris Wood, il ragazzo dal ciuffo verde che sogna di diventare il più grande giornalista ambientale di tutti i tempi e che, insieme ai suoi amici si batte per difendere il nostro meraviglioso pianeta, questa volta va alla scoperta dell’affascinante mondo delle api.

La nuova storia, firmata dalla sua creatrice Iride Bartolucci, inizia quando Loris non trova più il miele sui suoi adorati pancake e si accorge che sono scomparse le api da Fumigata: insieme ai suoi amici Aron e Mirta viene incaricato dal Green Reporter di indagare su dei misteriosi furti di api che sta mettendo in ginocchio moltissimi apicoltori. I furti difatti aggravano l’allarme crescente sul declino delle api e degli altri impollinatori. Una storia che mette al centro le tematiche ecologiche, focalizzandosi sulle api e sul rischio di estinzione che stanno correndo questi insetti, fondamentali per il nostro eco-sistema, sia per quanto riguarda l’impollinazione delle specie vegetali ma anche per la produzione di cibo. Cosa succederebbe se scomparissero le api dalla faccia della Terra? I fiori non darebbero più frutti e senza frutti pian piano sparirebbe tutto il cibo. E senza cibo? Spariremmo anche noi.

In questa nuova avventura un misterioso ladro sta facendo scomparire le api dagli allevamenti.

L’allarme arriva dal “Green Reporter”, testata con cui collabora Loris Wood. Le persone sono distratte e non sembrano rendersi conto del disastro ambientale in atto. Loris, con gli inseparabili Aron e Mirta, partirà subito in missione, sulle tracce del ladro di alveari. A bordo del catamarano Blue Albatros arriverà fino in Grecia in cerca di indizi, incrociando così le strade della misteriosa Amara Queen e dell’ammaliante Ambrosia. Tra colpi di scena, corse per sfuggire alla Dicono, l’organizzazione segreta il cui obiettivo è di alimentare l’indifferenza delle persone per agire indisturbato nello sfruttamento indiscriminato del nostro pianeta, scoperte sul mondo delle api e dilemmi tra natura e tecnologia, i nostri tre giovani amici finiranno tra le maglie di un intrigato complotto. Anche quando sembra che la Dicono stia prendendo il sopravvento, Loris Wood non cede di un millimetro: il nostro protagonista crede fermamente che ognuno di noi possa fare la differenza. Non è un caso che firma i suoi articoli con l’hastag #bethechange

“Loris Wood e il mistero delle api scomparse” è stato presentato in anteprima al Salone Internazionale di Torino nello stand della Regione Marche ed è già si trova in commercio.

L’AUTRICE – Per Iride le avventure di questo ragazzo dal ciuffo verde, chiamato Loris, sono iniziate già nel 2022, quando sempre con Dalia Edizioni, ha pubblicato “Loris Wood verso l’isola di plastica”

Iride Bartolucci è nata a Roma e vive a Macerata. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha poi conseguito corsi di scrittura nell’agenzia letteraria Scriptorama. Suoi racconti sono comparsi in diverse antologie e nel 2021 ha ricevuto una menzione d’onore al concorso Inchiostro e Memoria dell’Anpi di Riscaldina. “Loris Wood e il mistero delle api scomparse” è il suo secondo romanzo per ragazzi e ragazze illustrato da Roberta Procacci e pubblicato da Dalia Edizioni nella collana Gli Spericolati.

L’autrice organizza incontri con le scuole coinvolgendo bambine e bambini in divertenti laboratori per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche green, con una spinta ad agire in prima persona per salvaguardare il nostro pianeta.