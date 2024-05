I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Don Bosco dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi di Macerata hanno fatto un viaggio indietro nel tempo alla scoperta dell’antico mestiere della lavandaia.

NelLa cornice storica della bellissima Fonte Maggiore, un luogo affascinante ed evocativo della nostra citta, hanno insaponato, lavato e sciacquato tante pezze di lino dipinte a scuola nei giorni scorsi.

«Tra profumo di sapone – si legge in una nota della scuola – rumore di acqua che scorre, schizzi e tante risate hanno vissuto un’esperienza ormai lontana dalla loro realtà. E come farsi scappare l’opportunità di dipingere dal vero un luogo tanto bello? Pennelli alla mano e largo alla fantasia in extempore, hanno realizzato dei dipinti della Fonte per fissare nella loro memoria questa bellissima esperienza. Il bambino è vita come l’ acqua della fonte, nasce nell’ acqua e ogni volta che può tornare da lei è sempre una magia».