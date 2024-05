Si chiama “Genitori in prima” in libreria il corso di preparazione alla prima elementare che si svolgerà sabato 11 maggio alle 18:30 alla libreria Del Monte a Macerata. Si tratta di un corso informativo gratuito rivolto alle famiglie dei bambini e delle bambine che inizieranno la scuola primaria a settembre.

Durante l’incontro, grazie alla grande esperienza di Gloria Lanciotti, mediatrice familiare dell’Associazione Piombini Sensini, saranno affrontati temi come l’importanza della routine, le modalità per favorire l’autonomia e i suggerimenti per gestire al meglio i rapporti con gli insegnanti e con gli altri genitori.

Informazioni, consigli e momenti di condivisione aiuteranno i genitori a sentirsi più sicuri e preparati ad affrontare questa nuova fase nella vita del proprio bambino. Il ciclo di incontri proseguirà con altri due appuntamenti sabato 18 e 25 maggio. Partecipazione gratuita, consigliata prenotazione.

Per info: www.libreriadelmonte.it – info@libreriadelmonte.it – Whatsapp 334-5792546