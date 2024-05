Epilogo migliore non poteva esserci per la sezione del judo del Cus Macerata. Nello specifico per le classi Esordienti A e Esordienti B che a Camerino hanno preso parte alle gare regionali organizzate dalla Federazione (Fijlkam) e appunto dedicate ai ragazzi e alle ragazze che di fatto frequentano la scuola media.

Per l’ultimo appuntamento sono state le giovani del Cus a mettersi in mostra, pensando bene di chiudere i propri impegni con prestazioni magistrali. Esibizioni con i fiocchi che hanno regalato alla polisportiva ben 2 titoli di campioni delle Marche. A vincerli Matilde Maria Mercuri nella categoria -44 kg (Esordienti A) e Angelica Picciola -70 kg (Esordienti B). Risultati che sanciscono la crescita costante non solo delle due allieve, ma più in generale dell’intera sezione per la soddisfazione dell’istruttrice e responsabile Laura Moretti.

Restando nel mondo delle arti marziali, da lunedì e a grande richiesta cominciano le lezioni di difesa personale presso la palestra del Cus in via Salvatore Valerio. Il preludio al corso della prossima stagione sportiva.