Orientamento in uscita all’Ite Gentili di Macerata. Cinzia Bonifazi e Samanta Rapari del Centro per l’impiego sono state le relatrici dell’incontro per le classi quinte; alla mattinata di lavori è stata presente anche Romina Stampella dell’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro).

«Attraverso questo percorso di Orientamento in uscita – scrive la scuola – coordinato dalle professoresse Eleonora Giannangeli e Silvia Pasquali, i ragazzi e le ragazze dell’Ite hanno avuto chiare informazioni e riferimenti riguardo questi due enti attraverso i quali poter aprire delle strade per il futuro percorso lavorativo: le relatrici hanno infatti esaminato vari aspetti relativi alle possibilità potenziali, i percorsi di perfezionamento, oltre a concreti esempi e modalità da seguire per poter essere aggiornati sulle proposte del mondo del lavoro in tempo reale. Una importante attività che permette ai futuri diplomati di poter conoscere meglio le opportunità del territorio, sottolinea la dirigente scolastica Alessandra Gattari che sostiene con entusiasmo tutte le attività che permettono alle nostre ragazze e ragazzi di camminare su terreni meno ignoti nel percorso della realizzazione professionale».