Anche quest’anno nella scuola primaria San Vito a Recanati si è svolto il progetto “Scacchi a scuola” condotto dal maestro della Federazione scacchi Michael Marchetti del “Circolo Scacchi Recanati – Osimo – Offagna”, con l’intento di sviluppare negli alunni e nelle alunne le capacità di riflessione e logiche e di favorire l’utilizzo del pensiero strategico.

Nei giorni scorsi al termine del progetto nei corridoi del plesso si è tenuto il torneo finale tra tutti gli alunni e le alunne divisi tra le varie classi.



«I bambini e le bambine di prima – si legge in una nota della scuola – si sono trasformati in re, regine, torri, cavalli, alfieri e pedoni muovendosi sulla scacchiera gigante secondo i movimenti propri dei singoli pezzi.

I bambini e le bambine delle altre classi si sono affrontati in vivaci partite dove esperti e meno esperti si sono lasciati guidare sia dal divertimento che dalla voglia di vincere sotto gli occhi attenti e divertiti dei genitori presenti. Alla conclusione del torneo sono stati premiati con una medaglia i primi 5 classificati di ogni classe e a tutti è stato consegnato il diploma del corso».