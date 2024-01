Tutti conosciamo i due personaggi del libro Pinocchio per ciò che combinano durante il racconto ma quale sarà la loro vera storia? La compagnia il “Teatro del Cerchio” di Parma porta sul palco del Verdi di Pollenza, per la rassegna “Tutti a Teatro!”, organizzata dal Comune in collaborazione con Lagrù Ragazzi, lo spettacolo “Il gatto e la volpe – aspettando Mangiafuoco”, in programma per domenica 14 gennaio alle 17,30.

Pensiamo ad una panchina e un piccolo alberello bonsai dove i due, in attesa che arrivi Mangiafuoco a cui vendere Pinocchio, si raccontano e ricordano la loro vita passata e di come si siano ridotti in quello stato. Vorrebbero andare via ma non riescono perché capiscono che in quel luogo si sta svolgendo qualcosa d’importante e che esiste qualcosa di più importante degli zecchini d’oro di Mangiafuoco. Info e prenotazioni: 334 704 5739 – 3388525010 info@lagruragazzi.it. Biglietto unico 6 euro – ingresso gratuito sotto i 3 anni. I biglietti si possono acquistare online su liveticket.it oppure si possono prenotare e ritirare in teatro dalle 16 del giorno di spettacolo