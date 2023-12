Sorpresa alla scuola elementare Dante Alighieri di Civitanova, Babbo Natale fa visita ai bambini e alle bambine dell’istituto. E’ arrivato annunciando la sua presenza con i tradizionali campanelli che lo contraddistinguono e parcheggiando fuori la renna, aiutato dall’immancabile elfa. Ed è stato stupore! Non si sarebbero mai immaginati infatti, fra una poesia sul Natale e l’estinzione dei dinosauri da ripassare, che arrivasse proprio lui per un giro di “ispezione” prima della notte di gran lavoro della vigilia di Natale per distribuire doni e regali ai piccoli di tutto il mondo. Babbo Natale ha visitato tutte le classi del plesso e ha raccontato di essere arrivato con la slitta e, purtroppo anche lui come la maggior parte dei civitanovesi, non ha trovato un parcheggio nelle vicinanze. I bambini e le bambine sono rimasti increduli e stupefatti dalla presenza di Babbo Natale, del tutto inaspettata e con curiosità hanno fatto domande sulla barba, sulla renna Rudolf e sul mondo della magia del Natale. Babbo Natale non è arrivato a mani vuote e ad ognuno di loro, complice anche la Croce verde, ha donato un piccolo regalo dietro la promessa e l’auspicio che ciascuno di loro avrebbe fatto del proprio meglio, cercando di mantenersi buoni, generosi e gentili. Immancabile poi la foto di gruppo tutti insieme. E un “batti 5” a Babbo Natale, segno delle generazioni che cambiano, ma che non smettono di credere nel miracolo del Natale.

