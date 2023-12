La scuola primaria De Amicis di Castelraimondo ha partecipato domenica all’evento “Un Natale da Favola”. Lo stand allestito dalle insegnanti riguardava “I cattivi delle fiabe”. All’interno della scuola, sull’ingresso affacciato verso i giardini, è stato preparato un tavolo dove tutti hanno potuto ammirare il castello di cartone della Bella Addormentata, da un lato, e uno spaventoso candeliere dall’altro.

A coloro che si avvicinavano per timbrare la mappa del percorso, sono state distribuite caramelle a volontà, insieme a dei segnalibri con belle immagini tratte dai cartoni animati, sui quali, a contrasto con il tema della cattiveria, veniva esaltata la gentilezza e il buon cuore. I bambini e le bambine hanno potuto poi costruire una piccola, simbolica scopetta portafortuna; farsi fotografare incorniciati da un cartoncino che riportava la frase: “…e il sogno realtà diverrà “; giocare al computer per costruire puzzle o esercitarsi al “memory”.

A sorpresa, alcune insegnanti hanno sfilato in maschera, ricordando le cattive delle fiabe, ma anche i buoni, suscitando stupore e divertimento.

L’incantesimo della malvagità è stato, così, spezzato dai sorrisi, dalla dolcezza e dall’allegria dello stare insieme.