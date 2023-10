In occasione della giornata dedicata ai nonni, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia ”E. Fermi “ di Sambucheto, dell’istituto comprensivo “Cingolani” di Montecassiano, hanno invitato i loro nonni e nonne per trascorrere insieme parte della mattinata. I bambini e le bambine hanno preparato per loro una merenda, poi li hanno intrattenuti e coinvolti con poesie, canzoncine e balli. La festa si è conclusa con la consegna di un piccolo dono realizzato con le loro mani.

«I nonni e le nonne – scrive la scuola – sono amore e saggezza in carne ed ossa, portatori dell’eredità culturale delle famiglie e punti di riferimento insostituibili. La scuola li ringrazia immensamente per la grande partecipazione».