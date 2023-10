L’under 14 della Lube supera tutte le rivali al Torneo di San Giustino. Lo scorso fine settimana l’Academy Volley biancorossa ha registrato un risultato brillante in trasferta nella manifestazione giovanile che riuniva settori giovanili di grande qualità e avversari di età leggermente maggiore.

Domenica mattina la formazione allenata da Matteo Zamponi ha sconfitto con un netto due a zero l’under 15 padrona di casa di San Giustino, poi col medesimo punteggio si è imposta contro Arezzo. Nella finalissima del pomeriggio i Lubini hanno avuto la meglio sui ragazzi della Consar Ravenna in due set con una performance importante.

Si ringrazia la società di San Giustino per l’invito e l’ottima organizzazione, ma anche la società di Desio Volley per aver lasciato che Thomas Primerano e Samuel Storini giocassero questo torneo in maglia biancorossa. Il gruppo Lube che ha alzato al cielo la coppa: Borioni, Bucciarelli, Capozucca, Castellucci, Conti, Curletta, Orazi, Paniconi, Pirro, Primerano, Stankovic, Storini, Talevi e Tartabini.