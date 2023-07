Kristian Sensini, noto musicista di Porto Potenza Picena, ha partecipato al cartone animato “Muffin n’ Puffin – curious twin tails”, componendone la sigla iniziale. Il cartone, per il quale è nata anche la campagna Kickstarter a sostegno del progetto, si sviluppa attorno alle vicende di una famiglia fuori dagli schemi.

Il musicista, oggi docente del Centro Sperimentale di Cinematografia, vanta una carriera colma di soddisfazioni.

Lo stesso, infatti, è stato più volte candidato ai maggiori Festival cinematografici italiani e le sue produzioni vanno dalle colonne sonore, per film e cartoni, alla musica jazz.

La serie, che mette in scena le vicende di una famiglia allargata non convenzionale celebrandone l’amore e la diversità, si rivolge a tutti i piccoli e le piccole che nutrono curiosità circa le meraviglie del mondo che li circonda, cercando di regalare loro un’esperienza diversa, coinvolgente e stimolante.

Infatti, i protagonisti di questo cartone sono due gattini gemelli che, spinti dalla voglia di conoscenza, pongono domande ai loro genitori, i quali dimostreranno loro come l’amore e il gioco di squadra siano i motori di una famiglia non convenzionale e grazie ai quali i due gemellini vivranno viaggi e avventure indimenticabili.

«Attualmente – fa sapere la produzione – stiamo lavorando sul primo episodio di Muffin n’ Puffin nel nostro tempo libero. Tuttavia, per completare l’episodio pilota bisogno di aiuto. Sostenere il nostro progetto su Kickstarter significa entrare a far parte del mondo dei Gattini Curiosi e ricevere anche esclusive ricompense come: il cuscino dello spettacolo, la borsa, il puzzle e il disegno realizzato a mano dall’autrice Giada Strinati».