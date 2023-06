Cosa ci fanno bambini e bambine a bordo di go kart lungo i viali Valentini a Cingoli? E’ quelloc he si sono domandanti in molti sabato pomeriggio quando si è svolta su iniziativa dell’Amministrazione comunale grazie all’impegno del Comando polizia locale di Cingoli che ha fortemente voluto organizzare un evento rivolto ai giovanissimi incentrato sull’educazione e sicurezza stradale.

Nei Viali Valentini ed in particolare nel neo Piazzale Cipolloni gli agenti del Comando di Cingoli grazie alla collaborazione con il Comando polizia locale di Castelfidardo, che ha fornito materiale e disponibilità di personale, hanno preparato un percorso destinato alla circolazione di biciclette e go kart messi a disposizione dei ragazzi e delle ragazze che volevano confrontarsi con la segnaletica stradale e provare a capire come “si fa e si sta in strada”.

Grande partecipazione di famiglie con i genitori e nonni che hanno scelto di accompagnare i ragazzi e le ragazze e che, nonostante l’evento si sia svolto già a termine dell’anno scolastico ed in una bella giornata di sole, hanno voluto far provare ai mini piloti il confronto con la realtà della circolazione stradale pensata e realizzata a misura loro. I ragazzi e le ragazze si sono cimentati e destreggiati tra divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione sparsi tra le varie stradine del percorso, hanno provato l’ebbrezza di cimentarsi con un vero e proprio senso unico, dovuto a lavori stradali, disciplinato da un vero semaforo e non da ultimo hanno potuto confrontarsi con Agenti della Polizia Locale e della Protezione Civile che si sono messi a disposizione per spiegare le nozioni base di una corretta circolazione.

Sul posto, sia a livello dimostrativo che per approfondire la conoscenza dei bambini e delle bambine, erano presenti la Jeep Renegade ibrida del Comando polizia locale di Cingoli, il fuoristrada operativo della Protezione Civile e due moto del Comando di Polizia Locale di Castelfidardo mezzi che, tra luci lampeggianti, sirene ed altoparlanti sono riusciti ad attirare l’attenzione dei piccoli.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco e del Comandante della Polizia Locale di Cingoli per gli apprezzamenti ricevuti per l’evento e per l’impegno dimostrato dal personale impegnato nella realizzazione dello stesso.

L’iniziativa “Facciamo Strada Insieme” nasce da un progetto di performance che il comando polizia locale vuole intraprendere mettendosi a disposizione con il proprio personale in servizio ed è incentrato e rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cingoli prevedendo lezioni frontali in aula e lezioni pratiche in strada. Questo primo evento “dimostrativo” vuole provare a dare conoscibilità e pubblicità ad una sfida che l’Amministrazione porterà dal prossimo anno scolastico presso le scuole: educare i ragazzi per farne consapevoli cittadini domani. Le finalità educative difatti, partendo e prendendo spunto dal Codice della Strada, servono anche per cercare di inculcare nei giovani una educazione civica di rispetto e convivenza reciproca fondamentale per la loro crescita e per il loro futuro.