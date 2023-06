Anche quest’anno si è concluso lo scambio culturale tra il liceo scientifico Galilei di Macerata e il Talianske Gymnàzium di Bratislava che dal 28 maggio al 3 giugno ha ospitato alcuni liceali maceratesi delle classi prime, accompagnati dalle professoresse Rita Moretti e Francesca Serafini.

«Lo scambio – scrive la scuola – è un’esperienza ricca sempre e comunque perché, al di là di un’amicizia che può nascere e perdurare nel tempo, permette ai giovani di entrare nella mentalità e nelle abitudini di un paese diverso dal nostro, creando un primo passo verso l’educazione alla diversità.

E’ stata una vera opportunità formativa per i liceali maceratesi partecipare concretamente alla vita scolastica di un altro paese e condividere con i corrispondenti slovacchi interessi, abitudini, tradizioni, necessità e aspirazioni.

La settimana a Bratislava, ricca di attività culturali ed altre occasioni, ha consentito ai nostri studenti di apprezzare i differenti modi di vivere in tutte le loro sfaccettature: dal sistema scolastico, ai ritmi della vita in famiglia, alle bellezze della città.

Un particolare ringraziamento va ai colleghi di Bratislava, Proff. Tiziano Vita e Andrea Secomandi, nonché alle famiglie degli studenti del Galilei e quelle slovacche che si sono prese cura vicendevolmente dei loro ospiti, accogliendoli in un clima di festa e di sincera collaborazione europea».