Trentatré alunni e alunne della scuola dell’infanzia “Via F.lli Cervi” di Macerata, accompagnati da cinque insegnanti, hanno visitato la caserma del Gruppo Carabinieri Forestale di Macerata.

Ad accoglierli il comandante del Gruppo, il tenente colonnello Daniele Arcioni e tenente colonnello Simone Di Donato Comandante del Nippaf, unitamente ai militari in servizio. Nell’occasione i marescialli capo Gianfrancesco Pilato e Giampietro Orazi, hanno mostrato alla scolaresca il funzionamento di alcune attrezzature utilizzate per i monitoraggi ambientali ed illustrato le principali attività svolte quotidianamente per la tutela del territorio e degli animali, facendo visionare anche alcuni automezzi in dotazione ai Forestali.

Gli alunni e le alunne hanno mostrato una proficua partecipazione con attivo interesse e curiosità. Alcuni di loro hanno anche chiesto come si diventa “Carabiniere Forestale” e cosa potessero già fare alla loro età. In risposta, i Forestali li hanno invitati ad essere essi stessi, per primi, promotori di una corretta tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse naturali. Dopo l’evento i bambini e le bambine hanno regalato ai Forestali dei disegni raffiguranti le attività svolte e le nozioni apprese nel corso dell’esperienza vissuta.



Analoghe iniziative si sono svolte nei comuni di Apiro e Sarnano, all’aperto, presso tipiche località naturali, quali “Pian dell’Elmo” e “Le Cascatelle de Lu Vallatu”. L’attività dei Carabinieri Forestali mira, oltre che alla salvaguardia del paesaggio ed alla tutela della sicurezza pubblica, a costruire insieme alle istituzioni scolastiche una comune coscienza alla Legalità ed al rispetto ed alla tutela dell’ambiente naturale, in quanto tale attività è la principale azione di formazione e prevenzione.