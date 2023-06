Sei studentesse del liceo Costanza Varano di Camerino sono state menzionate al concorso di poesia indetto dall’Associazione “Gruppo Marattiano sezione della Pro Loco di Camerano”. Sono Elisa Niccoli del 1A Linguistico, Erika Lambiase del 2A scienze umane, Chiara Bargiacchi del 1A Scienze umane, Azzurra Canestrini del 2A Liceo linguistico, Ilaria Santecchia del 2B Linuistico e Alyssa Narcisi del 1B linguistico.

La partecipazione al concorso è la fase finale di un percorso fatto durante l’anno. Si è concluso infatti martedì nell’aula magna del Liceo Costanza Varano di Camerino, il progetto didattico “Incontro con l’Autore”, coordinato dalla professoressa Lina Menichelli e svolto anche dalle colleghe di lettere Gabriella Bianchi e Livia Piantoni per le classi del biennio ad indirizzo linguistico e scienze umane.

«Durante l’anno scolastico – scrive la scuola – le classi coinvolte hanno seguito lezioni frontali con lo scrittore Fiorenzo Santini di Camerano, egli ha presentato il suo ultimo volume di poesie “ Frammenti di eternità” ed aprendo con esso un dialogo con gli alunni e le alunne sul “fare poesia” come espressione spontanea del sé di fronte alle esperienze che la vita porta con sé. Tanti i temi da esso scaturiti, il ricordo, l’amicizia, il paese natio, il dolore, tematiche profonde emerse dai versi dell’autore, ma che poi son diventate spunto di riflessione e di scrittura creative per gli alunni e le alunne stessi».

Nella seconda fase del progetto l’autore ha proposto laboratori di scrittura creativa, nei quali i ragazzi e le ragazze si son trasformati in scrittori di loro poesie. Con esse, alcuni di loro hanno partecipato al concorso di poesia indetto dall’Associazione “Gruppo Marattiano sezione della Pro Loco di Camerano”.

«Una commissione ha scelto sei finalisti, a pari merito, premiati nella sede scolastica, alla presenza del dirigente scolastico, dei rappresentanti dell’associazione promotrice e dello stesso autore Fiorenzo Santini. Un’esperienza motivante, alla scoperta della poesia come strumento per interrogare se stessi e tradurre in versi il loro sentire. Le sei ragazze menzionate sono stati premiati con targhe ricordo della ditta Presepi Pigini di Camerano, con una copia del libro “Le Marche romantiche e misteriose” di Chiara Giacobelli e con quadri donati dalla Tabaccheria Ridolfi di Camerano e del giovane artista italo/islandese MatiaS».