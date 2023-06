di Alessandra Pierini (Foto di Luna Simoncini)

Giraffe, scimmie e leoni in platea al teatro Lauro Rossi. Sul palco l’elefantino Babar e la sua orchestra. Così il teatro Lauro Rossi si è animato ieri di voci, risate e ottima musica. Macerata Opera Family colpisce nel segno, quello di avvicinare bambini e bambine anche piccolissimi all’opera e allo spettacolo dal vivo.

Il meteo incerto ha fatto decidere all’organizzazione lo spostamento dallo Sferisterio al teatro Lauro Rossi ma ai piccoli e le piccole delle scuole dell’infanzia poco è importato. Si sono concentrati sul divertirsi in compagnia tra le poltrone del teatro e sul ridere a crepapelle davanti alle avventure, talvolta anche molto tragiche, dell’elefantino Babar.

Accompagnati dalla voce narrante di Scilla Sticchi, si sono fatti trasportare dalla musica di Francis Poulenc suonata magistralmente dell’Ensemble della Scuola Civica di Musica “Stefano Scodanibbio” con Alexander Sorokin pianoforte, Giacomo Gradozzi contrabbasso, Nino Rota Quintet (Luigi Tomassini flauto, Lorenzo Sonaglioni oboe, Marco Sardellini clarinetto, Massimo Burocchi corno, Costantino Properzi fagotto). Ma soprattutto hanno acclamato Francesco Facciolli, regista e attore, per l’occasione nelle vesti di Mimo. Ogni sua entrata in scena è stata accompagnata da fragorose risate e trascinata partecipazione.

Un ottimo esordio per la stagione lirica maceratese che ancora una volta sceglie di dare la priorità a giovanissimi e giovanissime, con lungimiranza e attenzione alla “fame” di qualità nel mondo delle attività per bambini e bambine.