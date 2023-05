Qui sopra il video della manifestazione

Anche quest’anno l’Istituto Fermi di Macerata ha organizzato nella cornice del Centro di Bolina, a Santa Maria in Selva, la Festa finale del corrente anno scolastico, quest’anno legata al progetto “Fermi…osserviamo il Mondo”.

«Grazie alla disponibilità – scrive la scuola – con la Cooperativa sociale, che ha permesso di usare i suoi locali aiutando come sempre l’Istituto nella riuscita della manifestazione, grazie alla sua sempre fattiva collaborazione, le famiglie e tanti visitatori hanno potuto vivere un pomeriggio di festa, divertimento, esibizioni musicali, rappresentazioni teatrali, spettacoli canori e strumentali, laboratori manipolativi».

Tutti i plessi dell’Istituto Fermi in una Mostra ricca e variopinta hanno allestito cartelloni, foto, manufatti, realizzati in sinergia con gli studenti, per raccontare molte delle attività didattiche vissute e sperimentate in questo anno scolastico; Esperienze legate all’Osservazione del mondo, da molteplici prospettive: ambientale (rispetto del mondo e la sua salvaguardia), astronomica (dal Big Bang con la nascita dell’Universo, ai viaggi spaziali, alla scoperta dei pianeti del nostro Sistema solare) , storica (dai dinosauri alla preistoria, attraversando il mondo classico, greco, fino ad arrivare ai nostri giorni) , per osservare anche il mondo interiore di ciascuno di noi, così ricco di emozioni, ricordi, esperienze vissute, sogni da realizzare.

Una bellissima giornata che ha visto tutti gli alunni, le famiglie, i docenti uniti e presenti per vivere e condividere quanto di bello si vive e si realizza nella Scuola.