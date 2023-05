In occasione della Giornata Mondiale delle Api, domenica 28 maggio al parco fluviale Santa Croce di Mogliano l’associazione Amici di Santa Croce in collaborazione con la Confraternita del Santissimo Sacramento e il Comune di Mogliano presentano “Il Sentiero delle Api”, una giornata dedicata ai bambini e alle bambine alla scoperta delle amiche api e del loro ruolo nella natura.

Inizio alle 16 con l’inaugurazione dell’istallazione dell’alveolare decorato con i disegni delle classi della scuola elementare “Giovanni XXIII” di Mogliano e nel mentre i bambini e bambine saranno accompagnati lungo il percorso con una lezione sugli impollinatori.

La giornata proseguirà con i laboratori a tema e la merenda con pane e cioccolato. Inoltre ai bambini verrà regalata una piantina di zucca per attendere insieme il suo frutto fino ad ottobre. Per gli adulti sarà disponibile l’area picnic e lo snack bar aperto. Vi aspettiamo in tanti per una giornata ricca di divertimento. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook dell’associazione “Amici di Santa Croce”.