Porte aperte dell’Aula consiliare della Regione per circa 40 alunni e alunne dell’Istituto comprensivo “V. Tortoreto” con sede a San Ginesio. Ad accoglierli ieri i consiglieri regionali Renzo Marinelli e Simone Livi, che hanno portato i saluti dei presidenti di Giunta, Francesco Acquaroli, e Consiglio regionale, Dino Latini, e di tutta l’Assemblea legislativa. Nel sottolineare l’importanza delle visite formative, Marinelli e Livi si sono augurati che in futuro sempre più ragazzi e ragazze si avvicinino e si impegnino nelle istituzioni per il bene della comunità.

Alla mattinata a Palazzo Leopardi hanno partecipato 4 classi quinte, con alunni e alunne provenienti da San Ginesio, Ripe San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano, bacino di utenza dell’Istituto comprensivo. Con loro, oltre agli insegnanti, il sindaco di Sant’Angelo in Pontano, Vanda Broglia.

Dopo una breve lezione sul funzionamento e i compiti dell’Assemblea legislativa, i consiglieri Marinelli e Livi hanno risposto ad alcune domande dei ragazzi e delle ragazze. Al termine è stata consegnata a tutti una copia della Costituzione italiana e la brochure realizzata dal Centro stampa del Consiglio regionale con lo Statuto della Regione Marche e le informazioni circa la composizione dei gruppi consiliari e della Giunta.