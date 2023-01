In occasione della Giornata della Memoria, il Liceo Leopardi di Macerata ha preso parte a due importanti iniziative. La prima ha coinvolto le classi 2A e 2B dell’Indirizzo Classico, che si sono recate al Polo didattico Tucci dell’Università degli Studi di Macerata all’evento “Testimoni del presente”. Nell’aula ex Erodoto, proprio in questa occasione intitolata a Edith Bruck – scrittrice, poetessa e testimone della Shoah – gli studenti hanno ascoltato gli interventi del Rettore John McCourt, del Direttore del Dipartimento di Lettere Roberto Mancini, della professoressa Michela Meschini dell’Università di Macerata e della prof.essoressa Adele Valeria Messina dell’Università di Palermo. In collegamento video era presente Edith Bruck. Molto apprezzato da tutti i presenti il valore formativo e culturale di questo incontro.

La seconda iniziativa si è invece svolta all’interno delle mura del Liceo, nella Biblioteca della sede centrale, dove gli studenti della classe 2^I dell’Indirizzo Linguistico hanno incontrato la dottoressa Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto Storico della Resistenza “M. Morbiducci”.

Presenti all’incontro la dirigente scolastica Angela Fiorillo, l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Katiuscia Cassetta e la docente di lettere della classe, Oriana Costarelli.

Un momento ricco di informazioni e spunti di riflessione per i ragazzi e le ragazze, che hanno seguito con attenzione e interesse la tematica presentata dalla relatrice ossia i campi di concentramento fascisti, con un focus particolareggiato, supportato da numerose fonti documentali e fotografiche, sulle strutture presenti nel territorio maceratese: Treia, Pollenza, Petriolo, Sforzacosta, Urbisaglia, delle quali gli studenti non erano a conoscenza.

I ragazzi e le ragazze hanno potuto comprendere, con dati precisi ed esempi efficaci, quanto il territorio maceratese sia stato importante durante il ventennio fascista e la II guerra mondiale.