Tutti in campo e la Dante Alighieri di Macerata vince la fase provinciale del torneo di pallamano. Sono i campioni e le campionesse della 3E a raccontare come è andata.

***

Si è svolta venerdì la fase provinciale del torneo di pallamano tra squadre delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Macerata. Accompagnati dai loro docenti, gli atleti e le atlete hanno raggiunto il palazzetto di Cingoli “Luigino Quaresima” per contendersi l’ambito titolo di Campioni. A sfidarsi per le classi terze c’erano il “Luca della Robbia” di Appignano, la “Badaloni” di Recanati, la “Mestica”, la “Fermi” e la classe 3E della “Dante Alighieri” di Macerata.

E’ stata proprio quest’ultima squadra, accompagnata dalla professoressa Barbara Bianchini, a trionfare, terminando a punteggio pieno il girone all’italiana. «Sono stati spesso incontri al cardiopalma – dicono Marco e Beatrice della 3E – A volte siamo riusciti a riacciuffare un risultato e a vincere all’ultimo secondo, altre volte abbiamo stravinto subito» . «In un caso – precisano Elena e Geremia – è stata applicata la regola del Golden Gol, ma è bastato poco tempo per segnare il gol decisivo». «Il terzo scontro – continuano Ambra e Tommaso – è stato quello più complicato contro la squadra di Appignano che fino a quel momento aveva vinto tutte le partite, segnando a ripetizione. Forse ci hanno sottovaluto o sentivano ormai la vittoria in tasca e si son impegnati poco. La realtà è che li abbiamo sconfitti per 14 a 5». L’ ultima partita era una pura formalità perché avevamo già la vittoria matematica. Eppure ci siamo impegnati tantissimo, abbiamo anche dato più spazio alle riserve ed abbiamo vinto per 13 a 10.

«Alla fine – precisa la squadra – siamo stati premiati dal presidente regionale della pallamano con una bellissima targa. A festeggiarci c’erano anche dei giocatori della squadra di pallamano di Serie A. E’ stata un’esperienza bellissima e non solo perché abbiamo vinto, ma anche perché nelle competizioni sportive si vive sempre un clima molto positivo di energia ed adrenalina. Inoltre si conoscono tanti altri ragazzi e ragazze e con alcuni si diventa anche amici». «Noi siamo anche molto soddisfatti – conclude Andrea – perché ogni componente della nostra squadra ha segnato almeno un gol e quindi ognuno ha avuto la sua soddisfazione». Tutti i professori, e più di tutti la nostra professoressa di educazione fisica, sono stati molto contenti ed orgogliosi perché questa è una bella vittoria per tutta la scuola “Dante Alighieri”.

La squadra della 3E composta da: Beatrice Stagnaro, Elena Montecchiari, Ambra Zippilli, Mattia Simoni, Tommaso Ciarpella, Alessio Ripani, Andrea Caldarelli, Marco Sbaffoni, Bjorn Di Tullio, Roberto Tanoni, Geremia Ascenzi.