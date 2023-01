Con “Le avventure di Edith, bibliotecaria a cavallo” riparte la tradizionale rassegna delle letture animate per i più piccoli alla biblioteca comunale Zavatti di Civitanova. L’iniziativa è pensata per avvicinare i bambini anche molto piccoli al mondo dei libri, con la possibilità di condividere l’esperienza insieme ai propri genitori, nonni o zii. Il primo appuntamento, rivolto ai piccoli lettori da 7 a 10 anni, è in programma venerdì 3 febbraio, alle 17.30, con la lettura di: “Le avventure di Edith, bibliotecaria a cavallo”, di Emma Carlson Berne. I bambini nella fascia d’età che va dai 3 ai 6 anni, potranno partecipare alla lettura del venerdì successivo (10 febbraio), sempre alle 17.30, che vedrà protagonista la storia di “Capretto e il lupo per niente cattivo” di Bernard Friot. Le letture animate proseguiranno per tutti i venerdì di febbraio e marzo e ad aprile nelle giornate di venerdì 14 e 21 aprile. L’ingresso è gratuito, per partecipare occorre la prenotazione, telefonando in biblioteca al numero 0733.813837