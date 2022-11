Una giornata anti violenza quella di sabato 12 all’Aula magna dell’Ite “Gentili” di Macerata per gli alunni e le alunne di diverse classi dell’Istituto che hanno partecipato all’incontro con gli esperti del Centro Antiviolenza.

All’interno del percorso di Educazione Civica ed il progetto “Cittadini esemplari”; Elisa Giusti e Francesca Pigliapoco, operatrici della cooperativa “Il Faro”, hanno fatto sapere della presenza del Cav nelle diverse città della provincia e del servizio che esso offre: prevenire e contrastare ogni forma di violenza, in particolare quella sulle donne.

«Le esperte – scrive la scuola – hanno aperto un dialogo coi ragazzi e le ragazze, attraverso domande guida, visione di filmati e riflessioni sui vari temi che riguardano la prepotenza, quella di genere in particolare; sono stati esaminati dati e casi relativi al grande problema in questione. I giovani e le giovani hanno partecipato attivamente alle attività, rientrando in un percorso delicato di sensibilizzazione che vede la Scuola come luogo in cui maturare una coscienza del rispetto e della convivenza, basata sul riguardo dell’altro anche in preparazione dell’imminente Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre».