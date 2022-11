Un pomeriggio trascorso in allegria e compagnia, con la partecipazione di tanti bambini e bambine, ha salutato la “Festa d’Autunno” nella bellissima cornice di piazza Del Popolo. L’ovale simbolo della città di San Severino si è trasformato in un vero e proprio paese dei balocchi con giostrina, palloncini e tante attrazioni insieme a diversi stand gastronomici che hanno proposto caldarroste, cioccolata calda e bruschette.



L’evento, promosso dal Comune e dalla Pro Loco di San Severino, ha visto anche la partecipazione dell’associazione Colleluce, del rione Di Contro, dell’associazione Serralta, dell’associazione Pro Cesolo, del comitato locale della Croce Rossa Italiana e la partecipazione del Panificio Settempeda e di Acqua Nerea.

Seguitissimo il laboratorio fantastico a cura dell’associazione socio culturale “Luci e Pietre”.

A fare visita ai protagonisti del pomeriggio in piazza anche il sindaco della Città di San Severino, Rosa Piermattei, e la presidente della Pro Loco, Paola Miliani.