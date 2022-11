Volare con l’immaginazione al tramontar del sole sulle tracce della Sibilla e delle altre leggende “stregonesche” marchigiane. Lo hanno fatto i bambini e le bambine che hanno preso parte nel parco di Villa Lauri, alla terza edizione di “Halloween Caccia al Tesoro di Ognissanti”, pensata e progettata ispirandosi agli elementi del passato e del folclore locale riportati nel libro di Silvia Alessandrini Calisti “Marche Stregate”. Il testo è stato presentato il giorno prima in sede dell’Associazione “Genitori&Figli per mano” Odv a Sforzacosta, attraverso un laboratorio creativo, kamishibai e dialogo con l’autrice.

Una delle novità di quest’anno era che numerosi bambini e bambine della scuola primaria di primo e secondo grado hanno partecipato proprio come figuranti. Un’esperienza che ha dato loro la possibilità di diventare parte della macchina organizzativa, li ha fatti sentire importanti perché avevano delle responsabilità da svolgere. Hanno avuto l’opportunità di vedere il funzionamento “dietro le quinte” di un evento così scenico e impegnativo da diversi punti di vista.

C’era chi dava una mano con i cani lupo. Chi creava le pozioni con il sapiente mago. Chi allestiva la scenografia dei fantasmi. Chi ballava con le ancelle della Sibilla. Chi guidava i gruppi di bambini e bambine più piccoli per aiutarli a trovare tutti gli indizi giusti.

«Per la sua unicità – scrive l’associazione – l’evento è stato inserito da un seguito sito nazionale tra gli eventi più belli per il Halloween a livello italiano. E tutto ciò grazie ai cittadini comuni che hanno dato mostra della loro creatività e volontà di mettersi in gioco. Un grande grazie va all’associazione “Genitori&Figli per mano” ODV, all’ufficio tecnico del comune di Macerata, al fotografo Gianluca Storani, al videomaker Luca Coppari, ai Pistacoppi, all’allevamento dei cani lupo “I Lupi di Anubi”, a tutti i volontari e figuranti ma anche al supporto di tanti genitori che hanno permesso e supportato il coinvolgimento dei loro figli».

La serata magica è volata. I bambini e le bambine si vogliono già prenotare per l’anno prossimo.

La prossima iniziativa dell’associazione sarà ormai consueta Lanternata di San Martino all’Abbadia di Fiastra venerdì 11 novembre alle 17.30.

Per tutte le info bisogna seguire i social dell’Associazione.