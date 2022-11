Da domenica 6 novembre ritornano, sotto le logge di piazza Del Popolo, gli appuntamenti di “Mille storie e una valigia”, rassegna dedicata alla lettura per bambini e bambine promossa dall’associazione Sognalibro con la collaborazione della biblioteca comunale “Francesco Antolisei” e il patrocinio del Comune di San Severino. Tutte le domeniche mattina, fino all’11 dicembre, dalle 10,30 alle 12,30 da una magica valigia salteranno fuori tante storie da ascoltare e libri da prendere in prestito per continuare l’avventura anche a casa con mamma e papà. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3391677079.