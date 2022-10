I ragazzi e le ragazze dell’istituto comprensivo di Colmurano hanno partecipato alla corsa campestre organizzata al campo sportivo “Fratelli Mastrocola” di Loro Piceno. Del plesso fa parte anche Urbisaglia. La manifestazione si è svolta ieri grazie anche alla collaborazione dei tre comuni facenti parte del comprensorio scolastico. I ragazzi e le ragazze si sono messi in gioco in ben sei batterie diverse.

«La corsa campestre è stata voluta e realizzata dall’Istituto Comprensivo, dalla tenacia e volontà del professor Michele Binchi e dal supporto di tutti gli insegnanti», come ha dichiarato il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni nel suo intervento di saluto.

La mattinata si conclusa con la premiazione, assegnando le medaglie per ognuna delle categorie previste dalla corsa campestre. Il primo cittadino, parlando anche a nome dei sindaci di Colmurano ed Urbisaglia «ha auspicato che giornate come queste se ne possano fare altre e che il supporto da parte delle amministrazioni non mancherà mai. Anche il nuovo dirigente scolastico, il professor Claudio Orazi, ha portato il suo saluto e si è voluto complimentare con il corpo insegnante e con tutti gli studenti».