Due settimane tra gioco e studio per arrivare pronti al rientro in classe. Dall’1 al 13 settembre prossimi la cooperativa sociale Il Faro organizza, all’oratorio La casa del fanciullo di Morrovalle e la ludoteca Amici&Co di Trodica, il progetto “Hello School!”. Il piano, finanziato interamente dal Comune grazie ai fondi del Dipartimento per le politiche della famiglia (e per questo il servizio è completamente gratuito per le famiglie), è rivolto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze delle scuole primarie e secondaria di primo grado morrovallesi e si snoda ogni mattina dalle 8 alle 12.30: dalle 8 alle 10 è attivo il servizio di aiuto compiti, mentre dalle 10 alle 12.30 il personale de Il Faro organizza attività ludico-ricreative. Le iscrizioni scadono il 26 agosto e sarà possibile fino a un massimo di 64 soggetti: 18 per l’aiuto compiti dei bambini e le bambine della scuola primaria, 16 per l’aiuto compiti dei ragazzi e delle ragazze della scuola secondaria di primo grado, 30 per il servizio ludico-ricreativo. Considerato il numero chiuso di iscrizioni si procederà in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Questo il link per le iscrizioni (clicca)