Venerdì 19 agosto alle 21,15 a Morrovalle, nell’ambito dei festeggiamenti del patrono San Bartolomeo, si terrà in piazza Vittorio Emanuele lo spettacolo Alice nel paese delle meraviglie, presentato dalla compagnia Panta Rei di Vicenza.

L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Morrovalle, è dedicata ai tutti i bambini, le bambine e alle loro famiglie che potranno assistere ad una divertentissima rilettura di una delle più amate e conosciute opere di tutti i tempi, quella di “Alice”, così come la scrisse Lewis Carroll nel 1865.

Prenderanno vita sulla scena i personaggi più noti di questa storia, da Alice stessa, allo Stregatto, al Brucaliffo, al Cappellaio Matto, al Bianconiglio e via dicendo, in una sarabanda di incontri che hanno fatto di questo libro un’opera immortale che sfida il tempo e che non smette mai di emozionare.



Il progetto rientra nella sesta edizione del “Marameo Festival”, una rete che ha accolto nel 2022 ben 5 Regioni e 43 Comuni, e che con oltre 150 spettacoli programmati è nei fatti la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù oggi in Italia. L’ingresso è libero e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per tutte le informazioni è disponibile il numero della Pro Loco di Morrovalle 0733 222913, tutti i giorni dalle 9,30 alle 12.