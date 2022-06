Lucia Principi ha poco meno di 15 anni e già tre medaglie al collo: due volte campionessa italiana juniores di nuoto nei 100 e 200 rana e medaglia d’argento nei 50 rana.

La sua giornata è fatta di lezioni al liceo scientifico sportivo, pranzi al volo e allenamenti in acqua. Quell’acqua in cui ha mosso le prime bracciate, quando ancora frequentava la scuola dell’infanzia.

A Lucia, accompagnata da mamma e papà, il sindaco e il vice sindaco con delega allo sport di Potenza Picena, hanno consegnato una pergamena realizzata dall’artista Giusi Riccobelli “per i prestigiosi traguardi raggiunti nel panorama sportivo nazionale. Un grande esempio di impegno, caparbietà e talento per l’intera comunità”.

«L’amministrazione comunale, a nome della città, le fa un grande in bocca al lupo per la sua carriera futura e per i suoi prossimi appuntamenti sportivi – si legge nella nota -. Su tutti la possibile convocazione con la nazionale italiana per gli europei juniores che si terranno ad agosto in Romania. Forza Lucia, Potenza Picena fa il tifo per te».