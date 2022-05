I ragazzi e le ragazze della Scuola secondaria Ricci di Montecosaro hanno vissuto una mattinata all’insegna della musica e dello sport. L’evento è l’ultimo di molti a cui l’Istituto comprensivo Sant’Agostino ha partecipato quest’anno. Nel campo sportivo di Montecosaro si sono sfidati in un torneo di calcio e in una vera e propria Dance Battle.

Le squadre di calcio hanno iniziato con le partite eliminatorie subito dopo le esibizioni del gruppo di atlete del Centro Sportivo scolastico. Le ragazze hanno dato prova della loro bravura a corpo libero, con la palla e la funicella per poi volteggiare sul trampolino.

Ogni terza ha anche formato una squadra di ragazze che si sono sfidate in balli con i nastri a ritmo di musica.

Come lo scorso anno giudice d’eccezione Desiree Gesù, direttrice tecnica ed artistica della scuola di danza “Dance MaDe” con sede a Urbisaglia.

Presente all’evento anche la Referente territoriale per l’Educazione Fisica e Sportiva della Provincia di Macerata Nelly Zafirova «Sono felicissima di essere presente a questa festa sportiva, è il segno che lo sport riparte dopo tanto e vedere l’entusiasmo di questi ragazzi è la cosa più importante. I miei complimenti vanno a tutti, dalla dirigente ai ragazzi che nello sport comprendono la competizione sana. Un plauso speciale alla professoressa Pietroni che ha portato i suoi ragazzi anche in altri due eventi sportivi regionali. A livello provinciale concordiamo anche l’importanza dell’inclusione. La partecipazione di questo Istituto è stata attiva anche con gli alunni diversamente abili». Grandi applausi sia da parte della dirigente scolastica dell’Istituto Sant’Agostino Roberta Capriotti, che ha premiato i giovani talenti.

«Ringrazio tutti i presenti per la riuscita dell’evento – dice la scuola tramite l’addetto stampa di istituto la docente Miriam Marzetti – Mi complimento con i ragazzi, siete stati veramente bravissimi e complimenti alle ragazze del centro sportivo scolastico che hanno veramente un futuro nel campo della ginnastica ritmica»

I ringraziamenti della professoressa Pietroni per la realizzazione dell’evento sono stati molti e tutti meritati:

«Ringrazio il Comune di Montecosaro per l’aiuto con gli attrezzi, la professoressa Nelly Zafirova referente territoriale per l’Educazione fisica e sportiva della Provincia di Macerata. Grazie alla dirigente scolastica professoressa Roberta Capriotti, a Sara Ferrini che si occupa dell’organizzazione scolastica. Ringrazio Katia Capriotti collaboratrice della ds e Gianni. I ragazzi del supporto tecnico Filippo alla musica e Riccardo ai commenti, Desiree Gesù il nostro giudice e Marco Diomedi per la sua professionalità in campo, i colleghi, le ginnaste e tutti gli alunni»

Le premiazioni hanno visto medaglie per i migliori di tutte le classi e per le ragazze del centro scolastico sportivo, la squadra della classe 3D ha vinto il torneo di calcio, mentre la 3A ha avuto successo nella dance battle.