La manifestazione ciclistica più attesa e più richiesta da tutti i bambini e le bambine di Matelica e dei comuni limitrofi torna più coinvolgente che mai.

Dopo due anni di stop forzato causato dalle disposizioni anti pandemia, la Asd gruppo ciclistico Matelica informa che il 2 giugno alle 14. Nei giardini pubblici di Matelica, su di un percorso sterrato, si terrà l’ottava edizione della baby garden bike. Per coinvolgere bambini e bambine fino a 12 anni con un’attività all’aria aperta in cui poter sviluppare lo spirito di competizione e fair play.

I vari sponsor offriranno ai bimbi e alle bimbe un pacco gara contenente: una maglietta, una bandana, un album da disegno, vari altri gadget e la merenda fino ad esaurimento scorte. Tutti i partecipanti in ogni caso verranno premiati. Al termine della manifestazione saranno estratte a sorte quattro biciclette e vari gadget interessanti per ogni bambino.

Il costo dell’iscrizione sarà ad offerta libera. Inoltre è obbligatorio il casco rigido protettivo, per chi non l’avesse la società lo metterà a disposizione per far si che tutti possano partecipare in sicurezza.

Insomma una vera festa del ciclismo giovanile che coinvolga e diverta tutti creando un momento di condivisione e spensieratezza dopo tanto tempo. Il gruppo ciclistico di Matelica accoglierà ogni partecipante a braccia aperte.