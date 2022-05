Il progetto Xsianixnoi, giunto alla sua dodicesima edizione, si conclude domenica 29 maggio con una giornata di spettacoli, mostre e proiezioni esito dei tanti laboratori realizzati in città dal comune di Recanati e dall’Amat, ispirati dal tema del paesaggio come fonte di benessere.

«È una grande soddisfazione presentare quest’anno i laboratori di Xsianixnoi in presenza dopo un periodo difficile vissuto soprattutto dagli adolescenti. Il progetto – ha dichiarato l’assessora alle culture Rita Soccio – si è concentrato sul far vivere alle ragazze e ai ragazzi momenti creativi e di socialità per il benessere personale a partire dal tema del paesaggio che si lega a quello leopardiano dell’infinito. Bella e proficua la collaborazione con l’Itis “Mattei” sicuramente da replicare. Rinnovata anche l’ampia adesione al progetto da parte degli adulti, coinvolti nelle attività con un laboratorio teatrale molto partecipato».

Alle 16.30 sul palco del Teatro persiani saliranno i giovanissimi allievi e allieve della scuola secondaria di primo grado San Vito con “D-istante un solo istante. Quassù – Un barone rampante”, spettacolo esito del laboratorio a cura di Lorenzo Bastianelli. Il regista e fondatore di teatro Sovversivo ha guidato gli adolescenti alla scoperta dei segreti del palcoscenico attraverso le parole di Calvino. Come raccontare le vicende del famoso e ribelle Cosimo che sceglie di guardare il paesaggio da un altro punto di vista con luci, musiche, corpo e oggetti di scena?

Alle 17.30, e in replica alle 18, la proiezione del film, realizzato con i bambini e le bambine della scuola primaria, “Suono dentro, il paesaggio dell’anima” a cura del collettivo 7-8 chili. Nello sviluppo di una riflessione sull’importanza del paesaggio i bambini e le bambine hanno lasciato su carta i propri pensieri rivelando una sensibilità e una profondità commoventi, i materiali prodotti nell’ambito del laboratorio saranno consultabili nel foyer del teatro.



A seguire l’inaugurazione dell’installazione sonora realizzata dalla scuola Patrizi e da un gruppo di studenti e studentesse dell’Itis Mattei. Nel portico del Teatro persiani ogni spettatore, inquadrando un qr code e con l’ausilio dei propri auricolari, potrà ascoltare come i ragazzi e le ragazze hanno descritto e raccontato alcuni paesaggi a loro cari. Il laboratorio è stato curato in maniera congiunta da Lorenzo Bastianelli e 7-8 chili.

A chiudere l’evento, alle ore 21, saranno gli adulti del laboratorio condotto da Sonia Antinori: Rossella Accattoli, Elisabetta Bernacchini, Patrizia Dobrilla, Paolo Ferrara, Antonella Luminati, Marisa Maccarone, Ivana Ottaviani, Paola Panzini, Emilio Romoli, Mariella Rossini e Luana Trubbiani. Lo spettacolo dal titolo “Paesaggio con figura”, realizzato in collaborazione con Malte, è il frutto di un percorso orientato alla creazione drammaturgica a partire dalla personale esperienza della natura dei partecipanti.