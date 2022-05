Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, tornano a teatro le scuole di Civitanova. Grazie ad un’iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Educativi FormativI, nell’ambito del progetto “Civitanova Città con l’Infanzia”, oggi e domani, oltre 600 bambini e bambine potranno assistere ad uno spettacolo dal vivo al Teatro Rossini. Per loro sarà un’occasione importante per venire in contatto con quella straordinaria macchina di racconti che è il teatro, antica certamente ma non certo vecchia. Per molti, anzi moltissimi, di loro sarà la prima magica volta per un evento che resterà a lungo nella loro memoria. Lo slogan di questa ripartenza è: “Al cinema si vede grande, in televisione si vede piccolo, al teatro si vede vero.”

Moltissime le adesioni pervenute, tanto da convincere l’organizzazione a spostare gli spettacoli, inizialmente previsti al Teatro Cecchetti, al più capiente Teatro Rossini.

In scena con lo spettacolo “Punto e punta” la compagnia “Proscenio Teatro Ragazzi”, la stessa che promuove, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la fortunata stagione domenicale invernale “A Teatro con Mamma e Papa’”, al Teatro “Annibal Caro” di Civitanova, una rassegna seguitissima dalle famiglie.