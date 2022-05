“La pace è più preziosa del trionfo”. E’ il messaggio che le giovanissime atlete di Ginnastica Macerata hanno voluto portare sul palco ieri sera, durante l’esibizione ai giardini Diaz, in occasione della giornata della Festa dell’Europa dedicata allo sport. Tra loro anche tre bambine ucraine, scappate dalla guerra e rifugiate a Macerata e ospiti della società.

Una esibizione carica di entusiasmo e di energie positive la loro con l’auspicio finale che arrivi la pace proprio in quella Europa che si sta festeggiando in ogni modo nel capoluogo.

Centrato in pieno l’obiettivo della giornata. «Nessun tema come lo sport – si legge infatti nella presentazione dell’evento – riesce a far leva su principi come quello dell’inclusione, della partecipazione, nonché dell’adesione ai valori fondanti dell’Unione Europea. In questo contesto fondamentale è il ruolo del ricchissimo panorama di associazioni sportive maceratesi che portano avanti e fanno vivere più di 60 discipline, con il sostegno e l’impegno di coloro che praticano e vivono ogni giorno lo sport in città».

In tutto questo lo spirito delle atlete di Ginnastica Macerata e la loro esibizione al tramonto è stato il degno coronamento.