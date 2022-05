Si è svolto un nuovo incontro della protezione civile nelle scuole del territorio. Gli alunni e le alunne di Fiastra hanno partecipato con interesse e gioia alla scoperta dei compiti svolti dalla protezione civile a favore delle popolazioni che ne hanno bisogno in caso di calamità, ma anche come attività di aiuto per eventi gioiosi, fiere, feste o gare sportive. Il reparto antincendio della protezione civile ha fatto vedere agli alunni e alle alunne divise che proteggono dal fuoco e tutta l’attrezzatura che serve a spegnere un incendio.

Gli alunni e le alunne hanno potuto usare le radio trasmittenti e interloquire con la sala radio, hanno usato le lance antincendio, sono stati coinvolti con maestria da tutti i gruppi di protezione civile intervenuti all’evento: Fiastra, Camerino, Castelraimondo, Gagliole, Pioraco, Fiuminata e Serravalle. Questa giornata di educazione civica resterà nel cuore e nella mente degli alunni e delle alunne di Fiastra. «Forza giovani – si legge in una nota della scuola – vi aspettano nelle fila della protezione civile».