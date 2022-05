Gare provinciali di atletica leggera, trionfano studenti e studentesse del liceo scientifico “Galilei” di Macerata. Raccontano come è andata Claudia Virgili e Riccardo Marra.

«Giovedì si sono svolti i campionati studenteschi provinciali di atletica su pista che hanno visto il successo dei componenti delle squadre femminili e maschili del liceo. Ottimi i piazzamenti anche nelle singole discipline, dove molti ragazzi e ragazze sono saliti sul podio.

Femminile: 100H 1° Bianca Sulzer, 100 2° Giulia Olimpi 3° Ludovica Lombi, Salto in lungo 1° Sofia Gentilucci Salto in alto 1° Chiara Salvatori, Lancio del peso 3° Ludovica Pennesi, Staffetta 4X100 1° Sulzer-Salvatori-Gentilucci-Olimpi

Maschile: 100H 2° Riccardo Mozzoni, 100 2° Francesco Perticarini, Salto in lungo 2° Davide Savi, Staffetta 4X100 1° Vega-Mozzoni- Savi- Perticarini.

Un plauso anche agli altri componenti delle squadre che hanno permesso, grazie al loro impegno ed ai loro risultati, di conquistare la prima posizione, passo fondamentale per accedere alla fase regionale: Giorgia Procaccini nei 1000m, Goran Vega nel salto in alto, Bernardo Matcovich nei 1000m, Massimiliano Fornaro nel lancio del peso. Non dimentichiamo anche la coraggiosa partecipazione di Mattia Bettucci nei 1000m, Federico Massei nei 100 e Alessio Torresi nei 100h che si sono visti convocati all’ultimo momento ed hanno dimostrato carattere ed attaccamento alla scuola.

A tutti un sincero grazie, in particolare da parte dei docenti del Dipartimento di Scienze Motorie, per cui è una grandissima soddisfazione ed un fantastico risultato accedere alla fase regionale dei campionati, soprattutto considerando i due anni in cui la scuola non ha più potuto organizzare e partecipare alle attività sportive. Si potrebbe dire un ottimo nuovo inizio».