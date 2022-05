I genitori dei bambini e delle bambine dell’asilo e i loro insegnanti acquistano farmaci da donare alla popolazione ucraina.

«Mamme e papà dei piccoli – si legge in una nota della scuola – che frequentano l’asilo “Crocefisso” di Corridonia hanno promosso una raccolta fondi in favore dell’Ucraina al fine di inviare medicinali alla popolazione così duramente provata dal lungo conflitto in corso».

Unitamente alle famiglie ha aderito anche il personale docente e non docente del plesso. E’ stata raccolta complessivamente la somma di 800 euro utilizzata per acquistare farmaci nella Farmacia Pausula. La stessa provvederà ad inviarli nei centri di raccolta appositamente istituiti.

«Questa iniziativa – conclude la scuola – è l’ennesima testimonianza della collaudata collaborazione tra famiglia e scuola grazie alla quale è stato sempre possibile conseguire importanti obiettivi sia scolastici che extra».