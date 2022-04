Importante successo dei giovani della Volley Academy, il settore giovanile biancorosso della Pallavolo Macerata, che hanno vissuto un’avventura indimenticabile raggiungendo la finale del torneo nazionale organizzato dalla Virtus Fano, disputato dal 14 al 16 aprile. Una competizione di prestigio che ha permesso all’under 13, in collaborazione con la Volley Game Falconara, di affrontare alcune tra le squadre più forti d’Italia, come ad esempio Treviso, Brugherio e Genova. La prima edizione del Fano Thirteen Cup si è dimostrata un successo, coinvolgendo dodici squadre di alto livello e attirando le attenzioni di tanti appassionati.

Tutto è nato dall’invito della Volley Game Falconara, società con la quale da quest’anno è nata una fruttuosa collaborazione con l’Academy della Pallavolo Macerata per la squadra under 13, come racconta la coach Lara Morresi, «Dobbiamo ringraziare Falconara per averci dato l’opportunità di partecipare ad un torneo tanto prestigioso come il Fano Thirteen Cup e vivere questa esperienza di cui siamo molto soddisfatti. Oltre al lato sportivo, è stata un’opportunità per i ragazzi di socializzare, un’esperienza che li farà crescere tanto e che si porteranno sempre con loro». Un’avventura in crescendo per la squadra che nelle otto partite disputate è andata a migliorare conquistandosi anche la finale, «Siamo molto contenti dei ragazzi, di come si sono espressi e della voglia che hanno messo in campo. Le vittorie più importanti sono state senza dubbio quelle contro Brugherio ai Quarti di Finale e il derby contro Fano in Semifinale. La squadra ha affrontato due avversari di livello riuscendo ad ottenere l’accesso alla Finale». L’ultima gara ha visto l’under 13 cedere soltanto contro Treviso, «Abbiamo sfidato la compagine in assoluto più forte del torneo, possiamo solo essere soddisfatti del secondo posto, che abbiamo raggiunto con merito. Queste partite contro avversari così bravi aiutano tantissimo a crescere insieme a tutta l’esperienza, mi auguro di partecipare un futuro ad altri tornei come questo, coinvolgendo anche le nostre squadre al completo».

I giovani biancorossi che hanno partecipato al Fano Thirteen Cup insieme alla Volley Game Falconara, sono stati poi premiati durante la gara 1 di Play Off tra Med Store Tunit Macerata e Montecchio Maggiore dall’Amministratore Unico del Gruppo Medico Associati Fisiomed Enrico Falistocco.