Pillole di Legalità il titolo dell’iniziativa che si è svolta ieri mattina all’Ite Gentili di Macerata.

«Grazie al lavoro – si legge in una nota – della commissione Legalità della Consulta provinciale degli studenti in collaborazione con l’ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di Macerata e l’Ufficio Scolastico Regionale è stato possibile realizzare l’incontro in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, presenti anche il professore Unicam Roberto Ciccocioppo e Walter Delogu».

Il comandante dei Carabinieri di Macerata il colonnello Nicola Candido con il tenente Massimiliano D’Antonio hanno trattato il tema del bullismo e dell’utilizzo delle sostanze stupefacenti, illustrato poi sotto il profilo psicofisico dal docente Unicam Roberto Ciccocioppo. Presente anche la vicequestore di Macerata Patrizia Peroni e il maggiore Giuseppe Perrone della Guardia di Finanza con l’Unità cinofila che hanno trattato rispettivamente il tema della violenza di genere e del contrasto alla contraffazione e allo spaccio. Fondamentale infine anche l’intervento di Walter Delogu che ha portato la sua testimonianza di vita. Fu autista e guardia del corpo di Vincenzo Muccioli e lui stesso

L’evento ha suscitato negli studenti e nelle studentesse presenti vivo interesse, non sono mancati poi i ringraziamenti del coordinatore provinciale alla legalità della Cps dell’Ufficio Scolastico di Macerata Edoardo Pettinari che ha detto: «La criminalità teme più la scuola e l’istruzione che la giustizia, è fondamentale che le forze dell’ ordine e i cittadini lavorino in sinergia con le Istituzioni Scolastiche come abbiamo fatto noi oggi per un futuro migliore domani»

Presenti anche il direttore dell’Ufficio scolastico di Macerata Roberto Vespasiani e Maria Teresa Baglione, responsabile regionale, che ha portato i saluti del direttore generale Filisetti. Entrambi si sono complimentati per l’iniziativa e hanno sottolineato l’importanza di questo incontro per tutti gli studenti e le studentesse.

L’iniziativa di formazione “Pillole di Legalità” verrà poi trasmessa grazie al sostegno di Unicam nelle classi di tutti gli istituti d’istruzione di secondo grado della provincia di Macerata che aderiranno all’iniziativa.