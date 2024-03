di Francesca Marsili

Il Comitato “la terra trema il cuore no onlus ” del Comune di Feltre in provincia di Belluno dona un televisore da 55” alla scuola elementare di Pieve Torina.

L’iniziativa è stata denominata “screen for children” ed aveva come obiettivo appunto, quello di regalare un televisore full optional ai bambini ed alle bambine della scuola elementare di Pieve Torina.

La realizzatrice di questo progetto è la onlus “la terra trema il cuore no ” con sede nel bellunese che è riuscita a raccogliere i fondi necessari all’acquisto dell’apparecchio tv grazie alla vendita di quelle che sono state ribattezzate “le felpe del cuore” promossa attraverso la propria pagina Facebook .

«Il nostro comitato – racconta la presidente Carmen Rech- è nato da circa un anno con l’idea di portare solidarietà alle zone colpite dal sisma del 2016, ma non cercava solamente racimolare fondi, voleva soprattutto lasciare ai nostri benefattori un segno tangibile in cambio delle loro donazioni ed abbiamo così realizzato una felpa che lanciasse un messaggio importante, di speranza, quello che se anche la terra trema, il cuore dei terremotati non deve mollare, ecco perché oltre al nostro slogan sulla felpa vi è impresso lo stivale con un grosso cuore rosso al centro. Abbiamo oramai tantissimi amici e volontari in queste zone e non appena appreso che alla scuola elementare di Pieve Torina serviva un televisiore non ci abbiamo pensato due volte. Ci sono arrivate richieste di felpe dal Piemonte alla Sicilia ma anche dagli abitanti delle stesse zone colpite dal terremoto e sono bastati 10 giorni per raggiungere la meta».



Nei giorni scorsi il mega televisore è stato consegnato alla scuola da alcuni membri del comitato sceso appositamente a Pieve Torina alla presenza del preside Maurizio Cavallaro e di tanti felicissimi bambine e bambini.