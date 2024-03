Simonetta, la nostra “amica vigile”

Questa volta la maestra non parlava di potenze e tabelline, addosso portava una divisa, eppure i bambini e le bambine le volevano bene come se fosse davvero la loro maestra. Una maestra che invece di insegnare le regole dell’algebra o della grammatica insegnava quelle del codice stradale: si tratta dell’agente della polizia locale di Recanati, Simonetta Bravi, che assieme ai sui colleghi, ha tenuto una lezione sull’educazione stradale alle tre classi del quarto anno della scuola primaria Lorenzo Lotto. La prima lezione si è svolta in aula e sono stati trattati temi come il significato della segnaletica stradale, il ruolo della polizia locale, la civile convivenza nel rispetto dei diritti e doveri dei cittadini, il ruolo del pedone ed i giusti comportamenti da tenere nel rispetto del codice della strada.

L’incontro tra agenti, ragazzi e ragazze è inserito nell’ambito del progetto Vigile Amico promosso nelle scuole di Recanati dal Comando della Polizia Locale e dall’Amministrazione Comunale per insegnare ai piccoli le regole di buon comportamento in strada. In programma anche una gita che la scuola ha già messo in cantiere per andare al GuidoLand di Maltignano, un parco tematico dove i bambini ripasseranno quanto fatto in classe e dove potranno conseguire la “patente di guida”. Anche quest’ultima attività proposta dal Comando della Polizia Locale è stata recepita con grande curiosità e coinvolgimento da parte di tutti Grazie a questi progetti è sempre più stretto il rapporto di conoscenza e stima reciproca tra gli operatori in divisa ed il tessuto scolastico, con i giovani alunni e l giovani alunne che rappresentano i cittadini di oggi e soprattutto di domani.