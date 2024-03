Un “Sogno” per celebrare l’amore di mamma e papà

Un libro delle neo mamme che racconta il loro amore per i figli, la speranza in un futuro radioso e la voglia di combattere perché questo possa diventare una realtà. Si chiama “Sogno” e verrà presentato sabato 21 aprile alle 17 nella libreria Bibidi Bobidi Book di Macerata. “E’ una poesia da sussurrare a fior di labbra, che scorre dolce come l’acqua di un ruscello. La dolcezza delle parole è accompagnata alla perfezione dalle illustrazioni acquarellate di Sonia Galvàn: artista spagnola che ha saputo donare ai disegni un tono sognante, rendendoli tutt’uno con il testo”.

Durante la presentazione si svolgerà un laboratorio emozionale. L’evento è gratuito ed è aperto a mamme, papà e bebè. L’augurio è che possa diventare un libro da tenere fra le cose più care, tra i libri dedicati ai propri figli in modo tale da accompagnarli con una coccola nel percorso più emozionante: quello della crescita.