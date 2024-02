Doppietta per Caterina Meschini ai campionati Italiani promozionali giovanili Finp/Fisdir. La 16enne maceratese, portacolori della Po.di.f Mirasole Fabriano, si è imposta nei 50 e 100 stile, confermando di non avere rivali in Italia nelle distanze sprint. Il binomio vincente con Mahmoud Draibine (oro nelle stesse distanze in campo maschile) ha permesso al sodalizio cartaio di essere assoluto protagonista nella più importante manifestazione giovanile a livello nazionale, chiudendo al sesto posto del medagliere e confermando come la realtà più forte del centro Italia. Per questo ringrazia i suoi partner, la Fondazione Carifac e la Faber per l’abbigliamento sportivo, ma soprattutto l’allenatore Claudia Del Mastro che segue i ragazzi, presente a loro fianco durante la trasferta. Caterina Meschini, categoria S6, ha migliorato il proprio crono nei 100 (1’43″38) mentre è bastato il tempo di 46”69 per imporsi nei 50: ennesima prova di prestigio, dunque, per la giovane maceratese che non smette mai di migliorarsi e di vincere.