Campionato Interregionale di ginnastica aerobica a Porto Sant’Elpidio, valido per tutte le categorie (Eccellenza, Silver, Gold) della zona tecnica 2, Centro, Sud ed Isole: un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Macerata. La manifestazione, che metteva in palio l’ammissione al campionato Italiano assoluto, ha visto le portacolori della società del capoluogo trionfare in praticamente tutte le categorie per la soddisfazione dei tecnici Galina Lazarova, per il settore agonistico, Arianna Ciucci, Elisa Luchetta, Arianna Ferragina e Ines Teodori per il settore Silver. Ecco tutti i risultati.

Categoria Eccellenza:

Allieve: Coppia Elisa Mincio e Elisabetta Sperandini: bronzo a soli 0,25 dal secondo posto

Allieve: Gruppo: Camille Aloisi, Veronica Francioni, Sara Laici, Benedetta Pierluigi, Martina Tartabini: oro

Allieve trio: Aurora Carletti, Elisa Casoni, Camilla Pietrani, argento

Junior A: Gruppo- Stella Agnani, Emma Binanti, Nicole Fabi, Sofia Mariani, Elisa Migliorelli, Aida Seck, Giulia Tanoni, argento

Junior A singolo: Alissa Salvucci, argento

Junior A gruppo: Eleonora Laici, Federica Lattanzi, Alissa Salvucci: argento

Junior B singolo: Caterina Grassetti, argento

Junior B gruppo: Asia Azzacconi, Marta Conti, Caterina Grassetti, Eleonora Laici, Francesca Menchi, oro

Senior singolo: Letizia Trivelli, oro

GOLD (agonistica Campionato di categoria)

Allieve singolo A1: Margherita Paolucci, oro

Allieve singolo A2: Matilde Miceli, oro

Allieve singolo A3: Bianca Sulzer, oro

Trio Allieve: Guenda Cherubini, Matilde Miceli, Margherita Paolucci, oro

Coppia Allieve: Cherubini/Sulzer, oro

Coppia Allieve: Miceli/Paolucci, argento

CATEGORIA JUNIOR A

Trio: Affede, Ceccarelli, Moreta, oro

Gruppo: Affede, Ceccarelli, Moreta, Sulzer B.,Tassi,Trillini, oro

Singolo: Gaia Pallotti, oro

CATEGORIA JUNIOR B

Singolo: Arianna Ciurlanti, oro. Quarto posto per Sarah Ferragina in sofferenza per un mal di schiena

Trio: Ciurlanti, Ferragina, Sulzer E., oro

Gruppo: Ciurlanti, Ferragina, Pallotti, Pancotto, Sulzer E., oro