Soddisfazione doppia in casa Academy dove non uno ma ben due ragazzi hanno ricevuto, nella giornata di ieri, la buona notizia della convocazione in rappresentativa nazionale dilettanti. Si tratta di Mattia Ferri,centrale difensivo seguito già da tempo da diverse società professionistiche e Manuel Vessella, centrocampista che la scorsa settimana si è distinto come capitano delle Giovanissimi al torneo delle regioni che si è svolto in Abruzzo. Il primo è stato chiamato dal tecnico dell’Under 16, Francesco Statuto, per il raduno territoriale dell’area centro che si terrà a Roma, presso il Centro Sportivo “F. Gianni”, mercoledì 11 aprile, mentre il secondo potrà dare sfoggio delle sue capacità già dal giorno prima,dove sempre nello stesso campo, si esibirà con la rappresentativa under 15.

Vessella, figlio del noto giocatore civitanovese, ha convinto il tecnico Augusto Gentilini che lo ha voluto con sé nel raduno. I raduni consisteranno in amichevoli a ranghi contrapposti che si svolgeranno nel primo pomeriggio. Le due promesse del calcio locale si godono la gioia di una convocazione meritata che inorgoglisce la società,unica realtà della regione ad avere, in questa occasione, un atleta convocato in ognuna delle due selezioni.