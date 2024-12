Lo scientifico Galilei diventa una macchina del tempo

Scienza, arte e cultura: un percorso ricco di contenuti proposto dalla fruttuosa collaborazione tra il Fai – Delegazione di Macerata, la dirigenza del liceo scientifico “Galilei” e l’associazione “Amici del Liceo Galilei”. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, avrà luogo sabato 7 dicembre, dalle 15 alle 18, nella sede centrale dello scientifico in via Manzoni 95. Visite guidate ogni 60 minuti (ultimo ingresso alle 17).

L’itinerario di visita, con la guida di docenti e studenti del Liceo, avrà inizio dalla ricca biblioteca dell’Istituto, per proseguire poi alla scoperta di opere d’arte poco conosciute di artisti marchigiani e toscani, custodite all’interno delle mura scolastiche.

I visitatori potranno poi interagire con apparecchiature didattiche, realizzate negli anni dai docenti e dagli stessi studenti, che permettono di comprendere i principali concetti della matematica e della fisica. La visita avrà la durata di un’ora circa.

«Un inconsueto approccio al mondo scolastico – si legge in una nota della scuola – che, come una macchina del tempo, permetterà agli adulti di tornare con la mente agli anni giovanili, rimpiangendo di non poter frequentare ancora oggi una scuola centenaria ma straordinariamente moderna».